TOHU – Fantasiereiches Adventure für PC und Konsolen angekündigt

Publisher The Irregular Corporation und das Entwicklerteam von Fireart Games haben vor kurzem „TOHU“ für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) angekündigt. Das Rätselspiel führt euch in eine seltsame, aus Fischplaneten bestehende, Welt, wo ihr mit einem mysteriösen kleinen Mädchen und ihrem mechanischen Alter-Ego – Cubus die Landschaften erkundet und verzwickte Rätsel löst.

Das Abenteuer beginnt als die friedliche Welt der Fischplaneten von einer eigenartigen Schattengestalt heimgesucht wird. Mit der Absicht Chaos zu stiften, zerstört sie die heilige Maschine, die der Schlüssel zu dieser Welt ist und bedroht somit das Leben auf den Fischplaneten. Als Spieler könnt ihr jederzeit zwischen dem Mädchen und ihrem Alter-Ego Cobus hin und her wechseln, und damit die einzigartigen Fähigkeiten nutzen, um die Puzzle in der handgemachten Welt zu lösen.

Während der Reise, auf die euch die zauberhafte Geschichte des Spiels entsendet, werdet ihr exzentrischen Charakteren wie Juncle – euer dünnbeiniger Roboterfreund und ehemaliger Betreuer, der mit edlen Waren handelt und in einer Badewanne lebt – begegnen. Abgerundet wird das Erlebnis von einem Soundtrack aus der Feder von Christopher Larkin (Hollow Knight) dank dem „TOHU“ sein visuelles Storytelling mit einer einnehmenden musikalischen Komposition verbindet.

Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

TOHU - Gameplay Walkthrough

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung