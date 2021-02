World of Tanks – Wargaming bringt das Spiel auf Steam

Das kostenlose Action-MMO „World of Tanks“ wird dieses Jahr auch Steam ins Fadenkreuz nehmen und sich zu den bisher veröffentlichten Wargaming-Spielen wie „World of Warships“ gesellen.

„Wir wollen sicherstellen, dass World of Tanks für alle Spieler verfügbar ist, daher ist es ein natürlicher Schritt, dass wir die Steam-Community in unserer Familie willkommen heißen werden“, sagt Max Chuvalov, Global Publishing Director World of Tanks. „Noch in diesem Jahr werden Steam-Spieler die knallharten Kämpfe genießen können, die unser Spiel so legendär machen und wir sind uns sicher, dass sie es genießen werden!“

Die Free-to-Play Online Multiplayer Panzer-Simulation erschien erstmals 2010. Nach offiziellen Angaben soll sich die Steam-Version ausschließlich an neue Spieler richten und volle Cross-Launcher-Unterstützung bieten. Dies bedeutet, dass alle Spieler der Steam-Version mit den „alten Hasen“ wettstreiten werden.

Weitere Details zur Veröffentlichung der Steam-Version werden später in diesem Jahr enthüllt. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Natürlich könnt ihr bereits jetzt schon auf PC (ohne Steam) und Konsolen spielen. Hier findet ihr es auf der offiziellen Homepage: KLICK!

Monatsüberblick: Februar [World of Tanks Deutsch]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung