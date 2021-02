Nioh 2 – The Complete Edition – Launch-Trailer zum PC-Release

Heute erscheint das Dark Fanatasy-ARPG „Nioh 2 – The Complete Edition“ für PC via Steam. Mit dieser Edition bieten Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Team Ninja ein Komplettpaket an, dass das Hauptspiel sowie die drei DLC-Erweiterungen „Der Schüler des Tengu”, „Dunkelheit in der Hauptstadt” und „Der erste Samurai”. Zusätzlich haben Spieler von Beginn an Zugriff auf alle Waffentypen inklusive der DLC-Waffen, wie das Sansetsukon und die Fäuste, um ihren Lieblingstyp zu meistern und die Dunkelheit gegen einschüchternde Yokai-Gegner zu entfesseln.

Hinzu bietet die Edition 4K Ultra-HD-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, HDR- und 144Hz-Monitor-Support sowie 60/120 FPS auf darauf ausgelegten Systemen. Dazu kommt die Möglichkeit, entweder mit Maus und Tastatur oder Gamepad zu spielen sowie ein exklusiver Valve-Helm.

Spieler, die „Nioh 2 – The Complete Edition“ vor dem 26. Februar 2021 erwerben, erhalten für ihr Abenteuer die Bonus-Rüstungssets „Sohaya Deserter Garb” und „Ornate Gold Armor”. Die zeitlimitierten Bonus-Items können über die Boons-Sektion im Ingame-Menü heruntergeladen werden.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Mehr Informationen über die „Edition“ findet ihr hier bei uns: KLICK!

Nioh 2 - The Complete Edition PC Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung