The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP erscheint am 12. Februar als Vinyl

Mit „The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP“ kündigten Rockstar Games und Lakeshore Records die mittlerweile dritte Veröffentlichung zur Musik aus dem Western-Epos „Red Dead Redemption 2“. Die EP ist ab sofort in digitaler Version auf iTunes und allen gängigen Musikplattformen verfügbar.

Freunde der physischen Medien können zur Vinyl greifen, die am 12. Februar 2021 das Licht der Welt erblicken wird. Die Vinyl-Auflage wird abermals in limitierter Form veröffentlicht. Wie hoch die Limitierung ist, teilten die beiden Unternehmen jedoch nicht mit. Vorbestellen könnt ihr das gute Stück bei Lakeshore Records und im Rockstar Warehouse.

„The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP“ beinhaltet den Track „The Housebuilding Song“, der im Epilog von „Red Dead Redemption 2“ zu hören ist. Außerdem sind vier zusätzliche und bislang unveröffentlichte Songs von David Ferguson und Matt Sweeney mit an Bord.

David Ferguson stammt aus Nashville und wuchs als rechte Hand von Johnny Cash und „Cowboy“ Jack Clement auf. Er arbeitete unter anderem als Produzent der Alben „A Sailor’s Guide to Earth“ und „The Butcher Shoppe Sessions“ von Sturgill Simpson. Der aus New York City stammende Matt Sweeny ist Gitarrist, Komponist und Produzent. Seine Arbeit ist auf Alben von Johnny Cash, Adele, Run The Jewels und Iggy Pop sowie bei seinen Kollaborationen mit Bonnie Prince Billy und Chavez zu hören.

Trackliste von The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP

The Housebuilding Song (David Ferguson) A Strange Kindness (David Ferguson and Matt Sweeney) A Quiet Time (Saloon Theme) (David Ferguson and Matt Sweeney) The Course of True Love (David Ferguson and Matt Sweeney) Do Not Seek Absolution (David Ferguson and Matt Sweeney)

Quelle: Pressemitteilung