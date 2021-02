Loop Hero – Release-Termin und Demo auf Steam erschienen

„Loop Hero“ ist ein Kartenspiel-RPG, wo ihr freischaltbare Charakterklassen und Karten auswählt und mit ihnen einen zufällig generiertes Abenteuer beschreitet. Dieses Abenteuer lässt sich mit dem eigenen Kartendeck individualisieren. So können mit den Karten Gegner, Gebäude und mehr platziert werden. Dabei gilt es die Balance zwischen den Karten zu finden, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen, während man wertvolle Beute und Ressourcen für das eigene Lager sammelt.

In der Geschichte des Spiels hat der Lich die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und ihre Bewohner in niemals endendes Chaos gestürzt. Als Spieler ist man auf der Suche nach einem Ausweg aus diesen endlosen Zyklen. Die dabei gefundene Beute wird genutzt, um das Lager der Überlebenden auszubauen.

Devolver Digital und Entwicklerstudio Four Quarters werden die Vollversion am 4. März 2021 auf PC (Steam) veröffentlichen. Des Weiteren ist eine Demo-Version im Rahmen des Steam Games Festival verfügbar, die ihr hier auf Steam findet: KLICK! Die Homepage von „Loop Hero“ findet ihr hier: KLICK!

Loop Hero: Coming to Steam March 4

Quelle: Pressemitteilung