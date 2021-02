Little Nightmares II – Der Trailer zum bevorstehenden Launch

In zwei Tagen erscheint das von Tarsier Studio entwickelte „Little Nightmares II“. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung präsentiert Bandai Namco den Launch-Trailer, der euch auf Monos Reise einstimmen soll. Mono, ein kleiner Junge, der in einer Welt gefangen ist, die im Bann einer finsteren Übertragung steht, ist mit seiner neuen Freundin Six unterwegs, um den Ursprung der Übertragung zu finden.

Am 11. Februar 2021 erscheint „Little Nightmares II“ für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und in digitaler Form für den PC. Im Laufe des Jahres erhalten zudem alle Besitzer der PlayStation 4- und Xbox-Versionen kostenlose Upgrades für PlayStation 5 bzw. Xbox Series X/S. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

[Deutsch] Little Nightmares II - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung