Base One – Der Space Station-Simulator präsentiert sich in einem Trailer

In diesem Jahr möchten euch Publisher Blowfish Studios und die Entwickler von PixFroze in die Weiten des Alls schicken. Mit „Base One“ haben die Entwickler einen Space Station-Simulator in der Mache, der gleichzeitig mit Hardcore-Elementen sowie Überlebensmechaniken die Spieler fordern soll.

In „Base One“ schlüpft ihr in die Rolle unerschrockener Entdecker, die eine neue Heimat im Kosmos errichten wollen. Eure Aufgabe ist es Kolonien zu bauen und die lebenswichtigen Bedürfnisse wie Wärme, Sauerstoff und Strom sichern und verwalten. Auch die Suche nach Ressourcen ist ein wichtiger Faktor.

„Base One“ bietet eine Kampagne, in der euch eine Reihe von Prüfungen erwarten. Die Geschichte selbst ist laut eigenen Angaben ein gesellschaftspolitisches Drama. Der Release des Spiel erfolgt voraussichtlich zweiten Quartal 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Was euch in „Base One“ so erwartet, verrät ein erster Trailer. Zu sehen sind auch Gameplay-Szenen, wie der Aufbau der Basis.

Base One - Coming Soon

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung