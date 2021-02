Persona 5 Strikers – Altus präsentiert „Liberate Hearts“- Trailer

In weniger als zwei Wochen veröffentlichten Atlus und die beiden Entwicklerstudios P-Studio und Omega Force das Hack’n’Slash-RPG „Persona 5 Strikers“. Mit dem neuen Trailer gibt es einen Vorgeschmack von den Phantomdieben, die in die Kampf gegen mysteriöse Mächte ziehen, welche schonungslos die Begierden der Menschen stehlen.

Während die Phantomdiebe eine Reihe von seltsamen Vorfällen in ganz Japan untersuchen, entdecken sie eine andere Welt, in der unschuldige Menschen eingesperrt und gezwungen werden, die größten Begierden in ihren Herzen preiszugeben. In typischer Phantomdiebe-Manier setzen sie alles daran, die Gefangenen samt ihrer Herzen zu befreien und die Korruption zurückzuschlagen.

„Persona 5 Strikers“ erscheint am 23. Februar 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (Steam). Die Konsolen-Version des Spiels erscheint auch als limitierte Auflage. Diese Version könnt ihr unter anderem bei Amazon.de (Affi-Link) vorbestellen. Diese Edition enthält eine Digitale Bonus-App mit Soundtrack mit über 40 Songs, digitales Artbook und Blick-hinter-die-Kulissen-Video. Weitere Informationen über das Spiel ihr hier bei uns: KLICK!

Persona 5 Strikers – Liberate Hearts Trailer | PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (DE USK)

