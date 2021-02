WRC 9 – Release-Trailer des „Rally Star“-Wettbewerbs-DLCs

Die Teams von NACO und Entwickler KT Racing Studio haben jetzt in Zusammenarbeit mit Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) den „Rally Star“-DLC für das Rennspiel „WRC 9“ veröffentlicht. Er beinhaltet einen neuen Wettbewerbsmodus und ist Teil des weltweit ersten Programms zur Suche nach zukünftigen Rallye-Fahrern (FIA Rally Star-Auswahlprogramm (siehe hier)).

Von Februar bis August 2021 finden zwölf Online-Prüfungen statt, um die vielversprechendsten Fahrer in „WRC 9“ auszuwählen. Diese erste Phase des Wettbewerbs ist für Fahrer im Alter von 17 bis 26 Jahren offen und wird ausschließlich mit dem neuen M-Sport Ford Fiesta Rally3 ausgetragen. Die Sieger der zwölf Prüfungen qualifizieren sich für eines der sechs kontinentalen Finals.

Am Ende der Finals werden die besten Sieben, und zusätzlich die beste Fahrerin, in ein exklusives FIA-Trainings- und Übungsprogramm eingeschrieben. Für diese besten Fahrer geht das Abenteuer mit zwei Saisons in der FIA Junior WRC weiter.

„Der neue Grad an Realismus von WRC 9 gibt uns die Möglichkeit, diese Herausforderung allen Fans des Sports auf der ganzen Welt anzubieten“, sagt Jérôme Roussel, Programm-Manager der FIA. „Der nächste Sébastien Loeb, Ott Tänak oder Sébastien Ogier trainiert vielleicht schon an seiner Konsole oder seinem PC! Wir müssen ihn nur finden!“

Der „Rally Star“-DLC ist für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 für 9,99 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen und Trailer von „WRC 9“ findet ihr hier bei uns: KLICK!

WRC 9 | FIA Rally Star Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung