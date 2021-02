NieR Replicant – Neue Videos präsentieren das Gameplay und neu arrangierte Musikstücke

Mit einem neuen Video zu „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ schickt euch Square Enix in die Wüste. Das Video zeigt den Protagonisten in seiner Jugend, bei einem Besuch des Wüstenkönigreichs Fassade. Dabei begleiten ihn die Kriegerin Kainé und das magische Buch Grimoire Weiss. Des Weiteren könnt ihr einen Blick in den Ödtempel werfen, wo ein Bosskampf stattfindet.

Des Weiteren veröffentlichte Square Enix weitere Videos, die euch die neu arrangierten Tracks von „NieR Replicant“ präsentieren. Hierbei handelt es sich um die Lieder „Snow in Summer“ und „Kainé“ sowie Teile von 10 Tracks des Weiss Edition Arrangement, welches als Soundtrack-CD-Set in der limitierten White Snow Collectors Edition des Spiels enthalten ist. Details zur limitierten Ausgabe erhaltet ihr direkt bei uns: Klick!

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und in digitaler Form für den PC (Steam).

Gameplay

NieR Replicant ver.1.22474487139... Der Ödtempel – Gameplay

„Snow in Summer“ (Another Edit Version)“

Snow in Summer - Another Edit Version from NieR Replicant ver.1.22 Soundtrack Weiss Edition

„Kainé“ (Another Edit Version)“

Kainé - Another Edit Version from NieR Replicant ver.1.22 Soundtrack Weiss Edition

Weiss Edition Disc 2 Samples“