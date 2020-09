NieR Replicant – Der Release-Termin steht fest, White Snow Edition angekündigt

Im vergangenen März kündigte Square Enix ein Remaster zum Action-Rollenspiel „NierR Replicant“ an. Im Rahmen der aktuell laufenden „Tokyo Game Show 2020“ erzählten die Entwickler von Toylogic Inc. mehr über das kommende Spiel. Gleichzeitig wurde verraten, dass der Titel im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken wird.

„NieR Replicant“ lässt euch in die Rolle des Protagonisten Nier schlüpfen, der sich entschlossen auf die Suche nach einem Heilmittel für seine Schwester Yonah macht, die an einer mysteriösen Krankheit leidet. Außerhalb Japans erschien „NieR“ unter den Namen „NieR Gestalt“. Hier unterschied sich die Geschichte ein wenig. So ist Nier der Vater von Yonah und nicht der Bruder. Mit „NieR Replicant“ erleben wir hierzulande also erstmals die originale Geschichte.

Release und White Snow Edition

Am 23. April 2021 wird „NierR Replicant“ im Westen erscheinen. Die Veröffentlichung erfolgt für die PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. Die Sammler unter euch können sich ab sofort die sogenannte „White Snow“-Edition sichern, folgende Boni bietet:

● Grimoire-Anstecknadelset – Anstecknadeln von Grimoire Weiss, Grimoire Noir und Grimoire Rubrum, ansehnlich platziert in einer speziellen Schatulle.

● Skriptset – Ein Set bestehend aus sieben Büchern. Diese enthalten das vertonte Skript des Spiels. Liebevoll verpackt in einer speziellen Hartschale und jedes Buch ist mit einem einzigartigen Artwork von Character Designer Akihiko Yoshida verziert. Nur auf Englisch verfügbar.

● Spezieller Soundtrack – Eine Sammlung bestehend aus zwei Discs, die neu arrangierte und neu überarbeitete Stücke für NieR Replicant ver.1.22474487139 enthalten, präsentiert in einer einzigartigen Grimoire Weiss inspirierten Verpackung.

● Steelbook-Hülle – Eine metallene Hülle mit umwerfenden Artwork vom Illustrator Koda Kazuma.

● Lunar Tear Collector’s Box

Die besondere Edition gibt es ausschließlich im Store von Square Enix. Den Produkteintrag findet ihr hinter diesem Link.