Knockout City – Neues Gameplay-Video zum kommenden Mehrspieler-Titel veröffentlicht

Das teambasierte Multiplayer-Spiel “Knockout City” hat am heutigen Tage einen neues Trailer erhalten. In den Mittelpunkt rückt abermals allerhand Gameplay. Außerdem könnt ihr einen Einblick in die Features erhalten, die das Spiel zu bieten hat.

EA und Velan Studios veröffentlichen “Knockout City” am 21. Mai 2021. Wenn das Spiel veröffentlicht wird, haben Spieler für begrenzte Zeit Zugriff auf eine kostenlose Testversion für PC auf Origin und Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie dank Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, in der die Vollversion des Spiels gespielt werden kann. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, behalten ihren Spielefortschritt aus der Testversion und erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen für ihre kommenden Schlachten in Knockout City.

Vor dem Release erscheint jedoch eine plattformübergreifende Beta. Die Beta-Phase findet vom 02. – 04. April 2021 statt. Informationen zur kommenden Beta erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.