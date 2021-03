Kaze and the Wild Masks – Launch-Trailer des Plattformers

Zum Release des Plattformers „Kaze and the Wild Masks“, der von Klassikern der 90er inspiriert wurde, haben Soedesco und Entwicklerstudio PixelHive einen neuen Trailer präsentiert. Das Spiel ist ab heute auf Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) im digitalen Markt erhältlich. Eine Box-Version für Switch, Xbox One und PS4 soll am 25. Mai 2021 folgen.

Andre Schaan, der Gründer des Entwicklerstudios PixelHive: „Heute geht für mich ein absoluter Traum in Erfüllung. Zu erleben, wie die langgehegte Idee zu einem echten Plattformer wird, der weltweit zum Spielen verfügbar ist, bedeutet uns allen bei PixelHivesehr viel!“

In “Kaze and the Wild Masks” geht es auf eine Reise durch die Kristallinseln. In der Rolle von Kaze müsst ihr euren Freund Hogo vor einem Fluch retten, der die Inseln ins Chaos stürzt. Mit der Hilfe der Mächte der Wilden Masken erhält Kaze spezielle Fähigkeiten, die ihr bei der schweren Reise helfen.

Quelle: Pressemitteilung