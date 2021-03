Death’s Door – Erster Trailer des Fantasy-Action-Adventures

Während des ID@Xbox Twitch Gaming Showcase kündigten Devolver Digital und Entwickler Acid Nerve (Entwickler hinter „Titan Souls“) das Fantasy-Action-Adventure „Death’s Door“ für PC, Xbox One und Xbox Series X/S an.

In dem Spiel erwartet euch eine skurrile Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Als eine den Krähen zugewiesene Seele gestohlen wird, müsst ihr den Dieb in ein Reich verfolgen, das vom Tod bislang unberührt ist – wo Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus gedeihen und vor Gier und Macht schier überquellen.

„Death’s Door“ soll noch diesen Sommer für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier folgt jetzt der Trailer mit ein paar Gameplay-Szenen:

Quelle: Pressemitteilung