The Ascent – Trailer zeigt neue Gameplay-Szenen aus dem Koop-Modus

Das 2020 angekündigte Action-RPG „The Ascent“ zeigt sich in einem neuen Trailer, der im Zuge der ID@Xbox veröffentlicht wurde. Der mit Gameplay-Szenen gespickte Trailer präsentiert die Cyberpunk-Welt des auf Koop ausgelegten Action-RPG-Shooter. Als Spieler wird man diese Welt noch dieses Jahr besuchen können, wenn das Spiel für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird (auch via Xbox Game Pass).

In der Geschichte des Spiels rückt der Megakonzern The Ascent Group in den Mittelpunkt. Der Konzern wird aus mysteriösen Gründen geschlossen. Das führt dazu, dass die automatisierten Sicherheitssysteme der Stadt durcheinandergeraten und die gesamte Welt gefährden. Angesichts der Unruhen, rivalisierenden Fraktionen und Verschwörungstheorien, die sich wie ein Lauffeuer ausbreiten, müsst ihr das Geheimnis hinter der Schließung aufdecken.

Als Spieler könnt ihr allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern die Spielwelt betreten. Neben unterschiedlichen Waffen kann der eigene Charakter mit Verbesserungen/Augmentationen an den eigenen Spielstil angepasst werden.

Publisher Curve Digital und Entwicklerstudio Neon Giant haben bereits eine Steam- (siehe hier) und Xbox Store Store-Seite (siehe hier) für „The Ascent“ eingerichtet.

Quelle: Pressemitteilung