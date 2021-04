Cris Tales – Der neue Release-Termin des JRPG steht fest

Das ursprünglich für 2020 geplante JRPG „Cris Tales“ hat jetzt von Modus Games und Entwickler Dreams Uncorporated und SYCK einen neuen Release-Termin erhalten. Wie jetzt im Zuge der Nintendo Indie World Showcase verkündet wurde, erscheint das Spiel am 20. Juli 2021 für Google Stada, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Steam, GOG, EGS). Zum Release wird das Spiel für 39,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Die Konsolen-Version wird auch als Retail-Box erscheinen.

Die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatum wurde von einem neuen Trailer begleitet, der die handgezeichneten Schauplätze der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigt, die Crisbell und ihre Verbündeten bereisen, um das Königreich Crystallis zu retten. Zudem wurde das dynamische Kampfsystem des Spiels vorgestellt, das abhängig von den einzelnen Epochen unterschiedliche Taktiken erfordert.

Wie erwähnt, spielt „Cris Tales“ in drei Zeitepochen, zwischen die die Zeit-Magierein Crisbell mit Hilfe ihrer Fähigkeit hin und her springen kann. Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Macht nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formen, während sie Verbündete sammelt, die ihr bei ihrer Mission helfen.

Die Homepage von „Cris Tales“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK! Weiterhin steht im Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, auf Steam und GOG eine Demo-Version zum Herunterladen bereit.

Quelle: Pressemitteilung