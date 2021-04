Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Neuer Trailer

Dotemu und Entwicklerstudio Tribute Games werden den Sidescroller-Brawler „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im Zuge dessen wurde während der Nintendo Indie World Präsentation ein neuer Trailer gezeigt.

Der Trailer zeigt Special-Moves und Combos, die die vier Schildkröten ausführen, wenn sie ihre Gegner durch Schauplätze prügeln. Die Kämpfe im Trailer und dem Spiel selbst werden durch Musik von Tee Lopes untermalt. Die Werke des Komponisten waren zuvor unter anderem in „Sonic Mania“, „League of Legends“, und „Monster Boy and the Cursed Kingdom“ zu hören.

„TMNT: Shredder’s Revenge“ ist von dem Design der 1987er Turtles inspiriert und ist in einem Pixel-Art gehalten. In dem neuen Abenteuer müssen sich die pizzaliebendsten Ninjas erneut gegen Schredder, Kang sowie Bebop und Rocksteady stellen. Es erwarten euch bekannte Schauplatze wie die Kanalisation, New York City und die Dimension X.

Neben der Nintendo Switch-Version wurde das Spiel bisher für PC bestätigt. Ihr könnt es bereits auf Steam finden (siehe hier). Die offizielle Homepage von “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge” findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung