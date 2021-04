Scarlet Nexus – Zwei neue Gameplay-Videos zeigen Fähigkeiten und mehr

Zum Wochenende präsentierte Bandai Namco Entertainment Europe zwei neue Gameplay-Video von dem Action-RPG „Scarlet Nexus“. Sie zeigen unter anderem wie Yuito von dem Slippy Chinery konfrontiert wird und seine Fähigkeit Hellsicht nutzt, um die Anwesenheit des Feindes zu erkennen. Mit Hilfe von Pyrokinese fügt er der ölbedeckten Monstrosität größeren Schaden zu. Im zweiten Video wird Kasana gezeigt, die mit Hilfe ihrer telekinetischen Fähigkeiten die Elemente um sich herum nutzt, um die Anderen zu überwinden, die ihren Weg kreuzen.

„Scarlet Nexus“ wird von Bandai Namco Studios entwickelt und erscheint am 25. Juni 2021 für PC (digital), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. In der Geschichte des Spiels wird New Himuka von seltsamen Kreaturen vom Himmel aus angegriffen. Diese Monster werden als die “Anderen” bezeichnet und ernähren sich von menschlichen Gehirnen. Die Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS), bestehend aus den besten Kämpfern, stellt sich der Bedrohung entgegen.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung