Chivalry 2- Neues Video zum Start der Cross-Play-Closed Beta

Der Startschuss zur Beta von „Chivalry 2“ ist bereits gefallen und Spieler auf PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 können sich auf die Schlachtfelder des First-Person-Slasher begeben. Passend zum Start haben Tripwire Presents und Entwickler Torn Banner Studios ein Combat Guide-Video veröffentlicht.

„Wenn jemand in Chivalry 2 ins Spiel kommt, möchten wir, dass die Spieler das Gefühl haben, an einem wirklich epischen Kampf teilzunehmen, wie er in unseren Lieblingsfilmen in Hollywood zu sehen ist,“ sagt Steve Piggott, President der Torn Banner Studios.

„Wir möchten, dass sich die Spieler wie Jon Snow von Game of Thrones fühlen und trotz aller Widrigkeiten überleben, wie William Wallace von Braveheart, der die Truppen in den Kampf führt, wie die Verteidiger, die in Helms Deep in Der Herr der Ringe belagert werden. Dies sind die Gefühle, die wir hervorrufen möchten, und wir freuen uns auf das Feedback neuer Spieler und langjähriger Ritterveteranen, nachdem sie endlich die Gelegenheit haben, zu erfahren, woran Torn Banner Studios so hart gearbeitet hat“

„Chivalry 2“ erscheint am 8. Juni 2021 inklusive Cross-Play-Support für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Weitere Informationen über den Multiplayer-First-Person-Slasher findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung