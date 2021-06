Contraband – Kooperatives Schmuggler-Spiel angekündigt

Avalanche Studios und die Xbox Game Studios enthüllten mit “Contraband” ein kooperatives Spiel, das euch in die 1970er Jahre zurückversetzt und in der fiktiven Welt Bayan spielt. Das kommende Werk soll eine offene und weitläufige Welt für die Spieler bereithalten. Immerhin haben die Avalanche Studios mit “Rage 2” und “Mad Max” jede Menge Erfahrung in dem Open-World-Genre sammeln können.

“Contraband” wird von der “Apex Engine” angetrieben, die unter anderem in “Just Cause” zum Einsatz kam. Für die Microsoft-Konsolen der neuen Generation und für den PC wurde die Engine weiter aufgebohrt. Details zum Spiel sind allerdings noch Mangelware. Man möchte schon bald mehr Informationen zu “Contraband” bekannt geben. Bis dahin gibt es erst einmal einen Trailer, der das Spiel ankündigt.