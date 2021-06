Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Trailer und PS5-Demo

Während des Livestreams “Square Enix Presents”, der am vergangenen Abend im Rahmen der E3 ausgetrahlt wurde, kündigte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Team Ninja und Koei Tecmo Games das Spiel “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin” an.

Im Mittelpunkt von “Stranger of Paradise” stehen Jack und seine Verbündeten Ash und Jed, die gemeinsam den Chaos-Tempel erkunden. Sie brennen darauf, Chaos zu besiegen, während die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren tief in ihren Herzen verborgen liegen.

Im Spiel soll eine düstere Fantasiewelt auf euch warten sowie mächtige Zauber und Fähigkeiten. Des Weiteren finden bekannte Monster aus der “Final Fantasy”-Reihe den Weg in das Spiel. Auch diverse Jobs sollen zur Auswahl stehen, wie Square Enix betonte. Und für PS5 ist sogar schon eine Probierversion kostenlos verfügbar, damit ihr diese neue Erfahrung am eigenen Leib machen könnt. Mehr dazu findet ihr weiter unten.

“Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin” im kommenden Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Die PlayStation 5-Besitzer unter euch können sich eine Probeversion des Spiels auf ihre Konsole verfrachten.

Quelle: Pressemitteilung