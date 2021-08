Night is Coming – Gameplay-Trailer zur gamescom 2021

Im Zuge der gamescom 2021 präsentierten Ravenscourt und Wild Forest Studio einen Trailer von der Aufbau- und Survival-Simulation „Night is Coming“. Das Spiel soll nächstes Jahr für PC erscheinen und tief in den düsteren Erzählung der slawischen Mythologie verankert sein.

In „Night is Coming“ soll es blutige Kämpfe in einem düsteren Fantasy-Universum geben. Spieler sehen sich einer dauerhaften Bedrohung durch die Natur ausgesetzt. Mystische und tödliche Wesen müssen in den Nächten abgewehrt werden, damit das Überleben der Siedlungsbewohner sichergestellt werden kann.

Die Herausforderungen zu bestehen, die eine wachsende Siedlung mit sich bringt, ist eine Sache, um die Gefahren der Nacht zu überstehen, gilt es Kämpfer auszubilden, Verteidigungsstrukturen zu erschaffen und mächtige Zauber zu nutzen.

Dank eines komplexen, im Hintergrund ablaufenden Systems, hat jeder Dorfbewohner eine eigene Persönlichkeit mit zahlreichen Präferenzen und Abneigungen. Aufbauen, verwalten, verbessern und kämpfen sind nur einzelne Elemente des übergeordneten Ziels: überleben.

Quelle: Pressemitteilung