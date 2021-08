Wasteland 3 – „Cult of the Holy Detonation“-DLC und „Colorado Collection“

Die Teams von Prime Matter und inXile Entertainment haben während der aktuellen gamescom eine neue Edition von „Wasteland 3“ sowie einen DLC angekündigt. Beide werden am 5. Oktober 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

„Cult of the Holy Detonation“ ist der Titel des neuen DLCs. Tief im Militärkomplex im Cheyenne Mountain beten Mutantenkulte eine uralte Gottheit an, die sie die heilige Detonation nennen – eine Kernexplosion, die im Stillstand gehalten wird. Ob ein Gott, ein wissenschaftliches Experiment oder ein unbeabsichtigtes Wunder – die Energie der Detonation könnte Colorado Springs für Hunderte von Jahren mit Strom versorgen oder es in einem Moment dem Erdboden gleich machen.

Die Krieg führenden Kulte haben unterschiedliche Meinungen dazu, wem es erlaubt sein sollte, ihren Gott zu ehren und du wirst dir Zugang zum Altar freikämpfen müssen. Es ist eine letzte Mission für die Ranger in Colorado und das Ergebnis wird mit Sicherheit explosiv – wie es auch ausgehen mag.

Der neue DLC erweitert die „Wasteland 3“-Erfahrung mit dem Zugang zum „Cheyenne Mountain“-Komplex, inklusive mit neuen Charakteren, Gegnern, herausfordernden Kampfbegegnungen und neuen Waffen und Rüstungen. Die Ranger sehen sich schier unmöglichen Aufgabe gegenüber und müssen dabei Reaktoren abschalten, Lüftungssysteme säubern und defensive Gegenmaßnahmen einleiten, um sich gegen eine unendliche Flut an gefährlichen Mutanten und Maschinen im Inneren des verfallenen Militärbunkers zu stemmen.

„Cult of the Holy Detonation“ ist die zweite und letzte Erweiterung für „Wasteland 3“ und wird auf Steam, GOG, Xbox und PlayStation oder als Teil der „Wasteland 3 Colorado Collection“ (59,99 Euro UVP) verfügbar sein. Diese enthält “Wasteland 3”, “The Battle of Steeltown”, “Cult of the Holy Detonation” und “Colorado Survival Gear”. Mitglieder des Xbox Game Pass, die „Cult of the Holy Detonation“ kaufen wollen, sparen 10 %.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung