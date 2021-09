Ghostrunner – Next-Gen-Version erschienen

Das First-Person-Parkour-Actionspiel „Ghostrunner“ ist jetzt auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar. Besitzer der Xbox One- und PlayStation 4-Versionen können kostenlos auf die jeweilige Next-Generation-Konsolenversion upgraden.

Mit der Next-Generation-Version bieten Publisher 505 Games gemeinsam mit den Entwicklern und Partnern All In! Games, One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks eine verbesserte Neon-Umgebung via per Post-Processing-HDR und den Ray-Tracing-Fidelity-Modus. Hinzu gibt es 4K und 120 FPS Support.

Im Bereich Sound unterstreicht der räumliche 3D-Sound den pulstreibenden Electronic-Soundtrack von Daniel Deluxe und lässt jeden Katana-Schwung und jeden der Gravitation trotzenden Sprung noch wuchtiger klingen. Mit dem haptischen Feedback der PlayStation 5 fühlt man das Gewicht jeder Aktion.

„Ghostrunner“ wird für 29,99 Euro (UVP) für PlayStation 5 und Xbox Series X/S im Einzelhandel und in digitalen Stores erhältlich sein. Die Homepage des Spiels ist hier zu finden: KLICK! Weitere Informationen sowie die Entwickler-Roadmap für 2021 findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung