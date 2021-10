Ori: The Collection für Nintendo Switch und Wiederauflage der Collector’s Edition

Die Plattformer-Serie „Ori“, bestehend aus „Ori and the Blind Forest: Definitive Edition“ und „Ori and the Will of the Wisps“, ist jetzt als Bundle für Nintendo Switch erschienen. Dieses Paket läuft unter dem Titel „Ori: The Collection“ und wird von iam8bit, Moon Studios und Xbox Game Studios im Vertrieb von Skybound Games veröffentlicht. Das Ganze gibt es, inklusive der Soundtracks der beiden Titel sowie sechs Kunstsammelkarten, für 49,99 Euro (UVP) im Handel.

Als Reaktion auf die hohe Nachfrage veröffentlicht iam8bit außerdem erneut die „Ori Collector’s Edition“, die sowohl „Ori and the Blind Forrest“, „Ori and the Will of the Wisps“ als auch eine Fülle an weiteren Collectibles wie zum Beispiel ein majestätisches Buntglas-Kunstwerk enthält. Die „Ori Collector‘s Edition war im Jahr 2020 erschienen und wird pünktlich zu Weihnachten exklusiv über iam8bit.com für 149,99 Euro (UVP) erhältlich sein (siehe hier).

Premium “Transforming” Display Box mit Glow-in-the-Dark Finish

Stained Glass style Art Piece

“The Flora & Fauna of Ori” Field Guide

Sketchbook Zine

Collectible Art Card Set

Hard Enamel, Glow-in-the-Dark Pin

Digital Download Cards des Soundtrack der beiden Spiele

Physical Editions der beiden Spiele, inklusive eines exklusiven Reversible Cover Art (Region Free – Worldwide Compatibility)

