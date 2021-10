Monark – NIS America gibt Release-Termin bekannt, neuer Trailer

Derzeit befindet sich das JRPG „Monark“ noch für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 in der Entwicklung. Jetzt sind die Entwickler von FuRyu und Lancarse soweit mit der Entwicklung fortgeschritten, dass der Publisher NIS America den 22. Februar 2022 als offiziellen Release-Termin bekannt gegeben konnte.

In der Geschichte des Spiels wird die Shin-Mikado-Academy durch einen mysteriösen sowie tödlichen Nebel umhüllt. Um den dort eingeschlossen Freunden zu helfen, gilt es für Spieler die Otherworld zu betreten, eine von Dämonen besiedelte Dimension abseits der realen Welt. In dieser rätselhaften Domäne muss die Authority of Vanity gezielt genutzt werden, um ein Bataillon an Fiends zu Beschwören. Die Kraft der Fiends hängt dabei vom Ego des Meisters ab.

Zusätzliche Informationen gibt es auch der Homepage von „Monark“ (siehe hier) und bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung