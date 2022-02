OlliOlli World – Launch-Trailer

Private Division und Roll7 veröffentlichen heute „OlliOlli World“ für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam). Das bunte Action-Skateboard-Jump’n’Run ist eine Neuausrichtung der bekannten Reihe und führt die Spieler nach Radlandia, wo charmante und skurrile Charaktere auf sie warten.

„OlliOlli World lebt und atmet die Vielfalt, Freiheit und den Spaß, die Skateboarding ausmachen“, so Simon Bennett, Co-Studio Head von Roll7. „Dabei sein und sich ausdrücken – dieser Gedanke ist so eng mit Skateboarding verknüpft, dass wir Radlandia für alle Interessierten so einladend wie möglich gestalten wollten.“

„OlliOlli World kombiniert einen unnachahmlichen Designstil, ein flowbasiertes Gameplay und einen krassen Soundtrack zu einem Liebesbrief an die Skateboard-Kultur“, so Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division. „Die Einführung von OlliOlli World stellt einen spannenden Neubeginn für Roll7 dar, das vor Kurzem Mitglied der Private Division-Familie wurde.“

Neben der Einzelspielerkampagne bietet „OlliOlli World“ auch zwei asynchrone Mehrspielermodi (Gnarvana League und Gnarvana Portal). Die „Gnarvana League“ richtet sich an alle, die tägliche Herausforderungen lieben und ihr überragendes Skaterkönnen zeigen wollen. Hier treten die Spieler gegen ähnlich talentierte Skater an und kämpfen um das bestmögliche Ergebnis. Während sie in den Rängen aufsteigen, erhalten sie immer neue Charakterobjekte wie Boards, Räder und vieles mehr.

Im „Gnarvana Portal“ können die Spieler neue Level mit Parametern wie Style, Schwierigkeit und Länge erschaffen. Jede Kreation hat eine eindeutige virtuelle 8-stellige Postleitzahl, die sich mit allen Spielern auf der Welt teilen lässt, um plattformübergreifende Wettkämpfe und den Vergleich von Ergebnissen zu ermöglichen.

„OlliOlli World“ hat die USK-Einstufung „Ab 6 freigegeben“ und ist im digitalen Handel für 29,99 Euro (UVP) erhältlich. Es gibt aber auch eine „Rad Edition“ für 44,99 Euro (UVP), die das Basisspiel, die beiden zukünftigen Erweiterungen sowie das digitale Dekoobjekt „Alien-Begegnung-Skatedeck“ umfasst.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung