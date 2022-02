Zorya: The Celestial Sisters – Launch-Trailer

Heute ist der offizielle Release des Koop-Rätsel-Spiels „Zorya: The Celestial Sisters“ für Nintendo Switch und PC (Steam und EGS). Zum Release bieten TLM Partners und MadLife Divertissement nicht nur Crossplay, sondern auch einen Friends Pass, mit dem Spieler ihre Freunde einladen können, selbst wenn diese das Spiel nicht selbst besitzen.

In dem Koop-Spiel erwarten euch zunehmend kompliziertere Rätsel, während ihr euch einen Weg durch verschiedene Gebiete des Landes Vyraj bahnt. Es ist eine trostlosen Welt, in der die Sonne nie untergeht. Dabei steuert ihr entweder Aysu, die Göttin der Nacht, die stets im Schatten bleiben muss, oder die allmächtige Sonnengöttin Solveig, welche die Zeit steuern und die unermessliche Energie der Sonne nutzen kann. Ziel des Spieles ist, die getrennten Schwestern endlich wieder zu vereinen.

„Zorya: The Celestial Sisters“ ist für 20,99 Euro (UVP) erhältlich. Hinzu gibt es für 28,97 Euro (UVP) die Stellar Edition, die das Spiel, den Soundtrack und das digitale Making Of Art Book enthält. Die Webseite von „Zorya: The Celestial Sisters“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung