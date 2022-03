Redout 2 – Gameplay-Overview-Trailer

Mit dem neuen Trailer bieten Saber Interactive und 34BigThings einen Rundumblick auf das Anti-Gravitations-Rennspiel „Redout 2“. Der Titel soll eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele sein und lässt euch an futuristischen Rennen teilnehmen, wo hohe Geschwindigkeiten erreicht werden. Das Ganze in einer Einzelspielerkampagnen oder im kompetitiven Multiplayer möglich.

Im Bereich Multiplayer könnt ihr die 36 Rennstrecken mit bis zu 12 Spieler (PC, Xbox und PlayStation) befahren. Die Nintendo Switch-Version wird nur sechs Spieler unterstützen. Hinzu gibt es im Spiel unterschiedliche Spielmodi, wie Time Attack oder Last man Standing, sowie die Möglichkeit, die eigenen Hoverships anzupassen. Es gibt 12 unterschiedliche Chassis sowie eine Auswahl an Antrieben, Stabilisatoren, Höhenrudern, Kühlern, Klappen, Magneten, Flügeln, Spoilern, Raketentriebwerken, Farben und mehr.

„Redout 2“ wird derzeit für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC entwickelt. Die Homepage findet ihr hier: KLICK! Zudem ist der Titel bereits auf Steam zu finden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung