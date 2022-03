Forgive Me Father – Release-Termin der Vollversion

Das in Polen ansässige Entwicklerstudio Byte Barrel hat jetzt den Termin für das Ende der Early Access-Phase von „Forgive Me Father“ bekannt gegeben. So wird der düstere Retro-Horror-First-Person-Shooter am 7. April 2022 die Early Access-Phase verlassen und als Vollversion für PC via Steam, GOG, EGS und weiteren Stores erscheinen.

„Forgive Me Father“ ist von den Romanen des amerikanisches Schriftstellers H. P. Lovecraft inspiriert und schickt euch in eine düstere Welt. Neben einer Mischung aus 2D und 3D erwartet euch eine Geschichte über diese mystische Welt, sowie unterschiedliche Waffen, Upgrades, Fähigkeiten und mehr.

Als Spieler könnt ihr in die Rolle eine Priesters oder Journalisten schlüpfen, die unterschiedliche Spielerfahrungen bieten sollen. Dies umfasst nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Geschichte. Einen kleinen Vorgeschmack liefert der neue Trailer.

Quelle: Pressemitteilung