LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Launch-Trailer

Heute ist die Veröffentlichung von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ auf PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Passend präsentierten Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm den Launch-Trailer.

Das Spiel vereint alle neun Filmen der „Skywalker“-Saga. Neben vielen bekannten Momenten gibt es die größte Auswahl an spielbaren Charakteren in der „LEGO Star Wars“-Serie. Zu Beginn haben Spieler die Wahl mit welcher Trilogie sie anfangen möchten, einschließlich „Star Wars: Die Dunkle Bedrohung“, „Star Wars: Eine Neue Hoffnung“, oder „Star Wars: Das Erwachen der Macht“.

„In LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bieten wir eine ganz neue Spielerfahrung, bei der die Galaxis so frei erkundet werden kann wie nie zuvor“, sagte Jonathan Smith, Strategic Director und Head of Production, TT Games. „Ob Langzeitfan oder Neuentdecker des Franchise: Die epische Geschichte aller neun Filme mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor und Zauber wird jedem gefallen.“

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist die ultimative Videospielerfahrung, die es ganzen Generationen ermöglicht, gemeinsam in einer weit, weit entfernten Galaxis zu spielen“, sagte Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games. „Alle neun Filme aus der Skywalker-Saga lassen sich durchspielen, und das bislang großartigste LEGO Star Wars-Abenteuer überzeugt mit einer ganz neuen Art von Humor und Spaß.“

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bietet viel neuen Inhalt mit dem unvergesslichen Gameplay, das LEGO-Spiele so reizvoll für alle Altersgruppen macht“, sagte Sean McEvoy, Head of LEGO Games, The LEGO Group. „Es ist ein lustiger und zugänglicher Einstieg in die Star Wars-Galaxis. Kinder und Erwachsene können sich zusammenschließen und gemeinsam die Galaxis erkunden.“

Quelle: Pressemitteilung