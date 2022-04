Trek to Yomi – Release-Termin und ein Gameplay-Video

Derzeit befindet sich das Samurai-Cinematic-Action-Adventure beim Entwicklerstudio Flying Wild Hog in der Entwicklung. Zusammen mit dem Publisher Devovler Digital hat der Entwickler jetzt bekannt gegeben, dass das Spiel am 5. Mai 2022 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird. Zudem wird es zum Release auch via Game Pass verfügbar sein.

Neben dieser Bekanntgabe gibt es auch ein erweitertes Gameplay-Video, das den Beginn von Hirokis Reise zur Vergeltung zeigt. In der Geschichte des Spiels schwor ein junger Schwertkämpfer seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

