XEL – Demo-Version via Steam verfügbar

Das Sci-Fi-Fantasy 3D-Action-Adventure „XEL“ entsteht derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox- und PlayStation-Konsolen. Um den Spieler schonmal einen Eindruck zu vermitteln, haben Assemble Entertainment und das in Hamburg ansässige Entwicklerstudio TinyRoar eine Demo-Version veröffentlicht. Die Demo benötigt ca 1,83 GB Festplattenspeicher und steht auf Steam zum Herunterladen bereit.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als „Liebesbrief an die klassischen Zelda-Titel“. Die Geschichte handelt von der an Amnesie leidenden Protagonistin Reid, die auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet, ohne sich an ihr früheres Leben erinnern zu können. Als Spieler begleitet ihr Reid auf ihrem Weg, um dem Geheimnis dieser bizarren Welt auf den Grund zu gehen.

Die Vollversion von „XEL“ soll im Sommer 2022 für PC (Steam und GOG) und Nintendo Switch erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Veröffentlichung für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S folgen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung