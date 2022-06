Destroy All Humans! 2 – Collector’s Edition enthüllt

Nachdem THQ Nordic und Entwickler Black Forest Games letzte Woche den Release-Termin von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ bekannt gaben, folgte jetzt die Enthüllung einer Collector’s Edition. Sie trägt den Titel „Second Coming“-Edition und wird 399,99 Euro kosten. Die auf 3700 Stück limitierte Edition beinhaltet folgendes:

Destroy All Humans! 2 – Reprobed „Second Coming“-Edition

70cm hohe Crypto Statue

Arkwobbler Statue

Geprägtes Kunstschild aus Metall

Artbook

Orchestralisch begelteiter Soundtrack (CD)

Das Spiel

Reprobed: Challenge Accepted DLC (digital)

Reprobed: Skin Pack (digital)

Destroy All Humans! – Clone Carnage (digital)

Fans können die Collector’s Edition über die Homepage des Spiels vorbestellen (siehe hier). Die Veröffentlichung von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ erfolgt am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Weitere Informationen über die Vorbestellerboni und die „Dressed to Skill“-Edition findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung