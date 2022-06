Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Demo veröffentlicht

In wenigen Wochen erscheint „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ für die Nintendo Switch. Wer das Spiel jedoch vor dem Kauf testen möchte, der kann sich ab sofort eine Demoversion im Nintendo eShop herunterladen. In der Anspielversion könnt ihr die ersten drei Kapitel des Spieles ausprobieren. Des Weiteren unterstützt diese den lokalen und kooperativen Modus, wie Nintendo mitteilte. Außerdem kann der Spielfortschritt in die Vollversion übertragen werden.

In „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ erwartet euch eine komplett neue Geschichte. In den Mittelpunkt rückt der Hauptcharakter Shez, dessen Wege sich mit denen der künftigen Herrscher der drei Nationen von Fódlan kreuzen. Das bedeutet, dass ihr im Spiel drei Wege zur Auswahl habt, die ihr folgen könnt. Ergo entwickelt sich so die Geschichte des Spiels.

Ein neuer Trailer präsentiert zudem neues Gameplay. „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ erscheint hierzulande am 24. Juni 2022.

