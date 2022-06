Destroy All Humans! 2 – Der Release-Termin steht

Das zweite Remake der „Destroy All Humans!“-Serie wird im Sommer erscheinen, wie Publisher THQ Nordic und Entwickler Black Forest Games am heutigen Tage bekannt gaben. Neben den Release-Termin wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der Crypto-183 in Aktion zeigt.

In „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ werden dieses Mal die 1960er Jahre von Crypto terrorisiert, der auf Rache sinnt und seine Widersacher in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Sowjetunion, Japan und sogar auf dem Mond bekämpft.

Boni für Vorbesteller

Die frühen Käufer von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ erhalten den Zugriff auf den neuen Multiplayer-Spin-off „Destroy All Humans! Clone Carnage“, das ab sofort zur Verfügung steht. In „Clone Carnage“ können bis zu 4 Spieler im Online-Modus oder 2 Spieler im lokalen Multiplayer spielen.

Das Spin-off lässt sich zudem auch separat erwerben, wie THQ Nordic mitteilte. Der Preis beim Einzelkauf beträgt 12,99 Euro. Wie das Spiel in Bewegung aussieht, hält ein frisch veröffentlichter Trailer fest.

Release und „Dressed to Skill“-Edition

Neben der Standard-Ausgabe erscheint „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ in der digitalen „Dressed to Skill“-Edition.

Diese Ausgabe enthält das „Reprobed: Skin Pack“, das Skins für Crypto und sein Raumschiff beinhaltet, den „Challenge Accepted“-DLC, der das kommende Remake mit allen 4 Herausforderungsmodi des ersten Teils ausstattet, den Soundtrack sowie ein digitales Artbook.

Das Spiel und die „Dressed to Skill“-Edition lassen sich ab sofort auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One erwerben. Die Veröffentlichung von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ erfolgt am 30. August 2022.

Quelle: Pressemitteilung