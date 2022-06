Evil West – Der Release-Termin steht fest, neuer Trailer

Der Dark Fantasy/Weird Wild West Third-Person-Action-Shooter „Evil West“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Das Spiel wird derzeit von Flying Wild Hog entwickelt und soll am 20. September 2022 für PC; Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Als Publisher fungieren Focus Entertainment und astragon Entertainment.

In „Evil West“ erwarten euch blutige Kämpfe in einer vampierverseuchten Version des Wilden Westens. Dafür schlüpft ihr in die Rolle des Revolverhelden Jessie Rentier und begibt euch auf die Mission, diesem übernatürlichen Terror ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Als Star-Agent in der Undercover-Monsterjagd-Organisation seines Vaters ist Jesses Kampf immer auch ein persönlicher Krieg gegen die alptraumhaften Anführer der Vampirwelt.

Hier findet ihr die Homepage des Spiels: KLICK! Hinzu findet ihr das Action-Game hier auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung