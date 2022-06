MX vs. ATV Legends – Neuer Trailer

Diesen Monat werden THQ Nordic und Entwickler Rainbow Studios das Rennspiel „MX vs. ATV Legends“ veröffentlichen. Der neue Trailer bietet einen weiteren Vorgeschmack auf die Inhalte. Unter anderem zeigt er Bikes, Whips, Sprünge, ATVs, Spurrillen, Ausrüstung und mehr.

In „MX vs. ATV: Legends“ könnt ihr mit mit Motorrädern, ATVs und UTVs in Open-World-Umgebungen um den Sieg rasen. Auch ein Karrieremodus ist mit an Bord, sowie Multiplayer-Rennen für 2 Spieler im Splitscreen- und 16 Spieler im Online-Modus. Des Weiteren erhält der neue Teil der Reihe aktuelle Ausrüstung von führenden Herstellern im Off-Road Rennsport sowie ein verbessertes Physiksystem.

„MX vs. ATV Legends“ erscheint am 28. Juni 2022 auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Hier findet ihr die Webseite zum Spiel: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen über das Spiel, die Collector’s Edition und mehr, gibt es auch bei uns: KLICK!

