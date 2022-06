Yurukill: The Calumniation Games – Demo-Version erschienen

NIS America, G.Rev und IzanagiGames bieten jetzt Spielern die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in die Mischung aus Shoot’em Up und Visual Novel „Yurukill: The Calumniation Games“ zu werfen. Die Demo steht auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 zum Download bereit.

In dem Spiel wacht Sengoku Shunju in einer Gefängniszelle auf und stellt fest: Er wird fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat. Jetzt muss er dafür mit seinem Leben bezahlen oder seine Unschuld beweisen. Das BR-System (Brain Reality System) ermöglicht es den Gefangenen, die Kontrolle über einen Yurukill-Kämpfer zu übernehmen und so für den Beweis ihrer Unschuld zu kämpfen!

Die Vollversion von „Yurukill: The Calumniation Games“ erscheint am 8. Juli 2022 für Switch, PS4 und PS5. Hier findet ihr die offizielle Webseite zum Spiel: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung