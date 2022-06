Deadly Premonition 2 – Die PC-Version wurde veröffentlicht

„Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ wurde im Jahre 2020 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. Wie Entwickler Toybox Inc. und Publisher Rising Star Games bekannt gaben, wurde das Sequel zu „Deadly Premonition“ rund zwei Jahre nach dem Release für den PC via Steam veröffentlicht.

Die Handlung von „Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ versetzt euch in die Gegenwart und Vergangenheit. Die Ermittler Davis und Jones untersuchen in Boston die Serienmorde, die sich einst in Le Carré ereignet haben. Mit Hilfe der Erinnerungen eines ehemaligen FBI-Agenten reisen sie zudem in der Zeit zurück, wo Special Agent York die Geheimnisse von Le Carré lüftet.

Die neue PC-Version von „Deadly Premonition 2“ bringt laut den beiden Unternehmen eine Reihe technischer Verbesserungen mit sich. So bietet die PC-Version eine höhere Auflösung, kürzere Ladezeiten und eine allgemein verbesserte Leistung gegenüber der Switch-Version.

