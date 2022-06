The Last Faith – Ein neuer Gameplay-Trailer

„The Last Faith“ ist ein Action-Adventure, das „Metroidvania“- und „Soulslike“-Elemente miteinander kombiniert. Das Spiel, das bei den Entwicklern Kumi Souls Games entsteht, hat ein neues Gameplay-Video erhalten, welches ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt.

„The Last Faith“ schickt euch in eine verwüstete und gotische Welt und lässt euch in die Rolle von Eric schlüpfen, der ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit erwacht. Schon bald wird er feststellen, dass er sich in einem Wettlauf gegen die Zeit befindet, während sein Verstand und sein Gewissen sich zu verschlechtern beginnen. Sein Wunsch nach Erlösung von diesem Leiden führt ihn auf eine verfluchte Mission, bei der sich seine Wege mit alten Religionen und Gottheiten kreuzen.

Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres erscheinen. Versorgt werden Laut Kumi Souls Game die Plattformen PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S sowie Xbox One.

Quelle: Kumi Souls Game