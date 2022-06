The Legend of Heroes: Trails to Azure – Charakter-Trailer

Mit „The Legend of Heroes: Trails to Azure“ wird die „The Legend of Heroes“-Serie nächstes Jahr fortgesetzt. Die Geschichte knüpft direkt nach den Ereignissen von „Trials from Zero“ an. Das RPG soll für PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

Die Special Support Section (S.S.S.) sieht sich mit neuen Crew-Mitgliedern und neuen Aufgaben auch neuen Spannungen in Crossbell gegenüber. Der Druck zweier politischer Kräfte gefährdet zugleich die Sicherheit ihres Zuhauses und die Integrität des Teams.

NIS America und Entwicklerstudio Nihon Falcom wollen „The Legend of Heroes: Trails to Azure“ im Winter 2023 veröffentlichen. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung