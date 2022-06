The Mortuary Assistant – Das Horrorspiel erhält einen Release-Termin

Entwickler DarkStone Digital und Publisher DreadXP lassen im August mit dem Horrorspiel „The Mortuary Assistant“ die Toten auferstehen. Auch ein neuer Trailer wurde veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

Das Spiel folgt der Geschichte von Rebecca Owens, die eine Ausbildung in der Leichenhalle von River Fields beginnt. In dem Örtchen machen Gerüchte die Runde, dass es Familien gibt, die in Paranormale-Ereignisse verstrickt sind. Eines Abends wird Rebecca in die Leichenhalle gerufen, um eine verstorbene Person zu präparieren und das Grauen nimmt seinen Lauf.

„The Mortuary Assistant“ beinhaltet laut DarkStone Digital gruselige Rätsel, detaillierte Arbeiten als Bestatter und mehrere Enden. Jeder Spieldurchgang soll dabei andere Dämonen, Aufgaben und Schrecken beinhalten, die auf den jeweiligen Spieldurchgang zugeschnitten sind.

Wer das Konzept des Spieles vor dem Kauf testen möchte, der kann sich derzeit eine Demo-Version des Spiels über Valves Distributionsplattform Steam herunterladen. Der Release der Vollversion erfolgt am 02. August 2022 für den PC.