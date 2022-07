Sword Art Online Alicization Lycoris – Trailer zur Switch-Ankündigung

Vor kurzem hat Bandai Namco Europe bekannt gegeben, dass „Sword Art Online Alicization Lycoris“ bald auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Die Switch-Version wird zusätzlich die ersten vier kostenlosen „Uralte Apostel“-DLCs enthalten. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Nach den Ereignissen der „Sword Art Online Alicization“-Animeserie, findet sich Kirito in „Sword Art Online Alicization Lycoris“ in der mysteriösen, aber bekannten virtuellen Welt „Underworld“ wieder. In dieser Welt leben weiterentwickelte KIs, die mit echten Menschen verwechselbar sind.

Spieler steuern Kirito und erleben mit ihm zusammen in Kämpfen Szenen aus der Serie. Lieblingscharaktere der Fans wie Eugeo, Alice, Administrator und viele mehr, werden den Pfad der Spieler kreuzen. Eine große Welt wartet auf Kirito und seine Freunde in dieser originalgetreuen Adaption der „Sword Art Online Alicization“-Serie.

