Stuntfest – World Tour – Buntes Action-Sportspiel angekündigt

Renn-Feeling, Crashes und wilde Zerstörung mit einer einzigartigen Schleudersitz-Mechanik – das alles und mehr soll „Stuntfest – World Tour“ bieten. THQ Nordic & Pow Wow Entertainment wollen das chaotische Action-Sportspiel noch dieses Jahr für PC veröffentlichen. Einen genaueren Release-Termin gibt es noch nicht.

In dem Arcade-Racer werden Spieler nicht nur mit Fahrzeugen unterwegs sein, sondern können ihre Charaktere in fliegende Geschosse verwandeln, wenn sie diese aus ihren Autos herauskatapultieren. Dabei behalten Spieler die Kontrolle und versuchen, Hindernissen auszuweichen und soweit es geht zu fliegen.

Im Flugmodus greifen sie zudem auf Gadgets zurück, um geheime Abkürzungen zu finden oder in letzter Sekunde den Sieg zu erringen. Und natürlich kann man nach einem Sprung auch punktgenau in einem herumstehenden Fahrzeug landen und weiterfahren. Bis zu 18 Spieler treten in Ausscheidungs-Shows gegeneinander an und messen sich in diversen Game-Modi.

Zudem gibt es einen Modus mit einem weitläufigen Festival-Gelände, wo Spieler nach Herzenslust alle Manöver alleine oder gemeinsam mit anderen ausprobieren und die wildesten Stunts einstudieren können. Und in der Garage kann das eigene Auto und der Charakter mit allerlei optischen Anpassungen und wichtigen Upgrades versehen werden, um der neue Champion des Stuntfest-Turniers zu werden.

Die Webseite von „Stuntfest – World Tour“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung