Marauders – Nächste Woche startet eine Closed-Beta, neuer Trailer

Zwischen dem 20. und 25. Juli 2022 veranstalten Team17 und Entwickler Small Impact Games eine geschlossenen PC-Beta-Test für „Marauders“. Der Test ist für Vorbesteller des Weltraum-PvPvE-Ego-Looter-Shooters. Für alle Vorbestellungen des Shooters gibt es außerdem das Kosmetikpaket „Space Pirate“, das verfügbar wird, sobald Marauders Ende des Jahres im Steam Early Access und Game Preview über den PC Game Pass erhältlich ist.

Während des geschlossenen Beta-Tests auf dem PC können Spieler sich im Team oder einzeln mit bis zu 15 anderen Teilnehmern auf einem Dieselpunk-Schlachtfeld im All messen. In den Matches müssen sie feindselige Raumschiffe orten und entern, sich wertvolle Fracht beschaffen, die unter anderem aus einem Arsenal an kultigen Waffen aus dem letzten Jahrhundert besteht, und in heftigen PvPvE-Gefechten gegen andere Spieler und KI-Gegner antreten, um ihnen anschließend zu entkommen.

Gegenüber des Alpha-Tests erwartet die Spieler zusätzliche Inhalte in dem Beta-Test. Zum einen gibt es den „Terraformer“, eine frisch aufgegebene landwirtschaftlich genutzte Anlage, die auf einem Asteroiden gebaut wurde, und das „Merchant Ship“, eine Handelsfregatte, die geentert werden kann und sich perfekt für Feuergefechte im Nah- und Fernkampf eignet.

Hinzu kommen zwei neue Schusswaffen: die Heavy-Thompson- und die Klobb-Maschinenpistole sowie die „Scrap Bomb“, eine aus Schrott gefertigte schwere Handgranate. Außerdem kommen mehrere Qualitätsverbesserungen wie eine Option zum schnelleren Plündern, faltbare Taschen für den wirtschaftlichen Umgang mit dem Inventar, neue Wahlmöglichkeiten bei den kosmetischen Verbesserungen und Audioeffekten sowie weitere Überraschungen.

Quelle: Pressemitteilung