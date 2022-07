Destroy All Humans! 2 – Das Alien-Arsenal im neuen Trailer

THQ Nordic und Entwickler Black Forest Games präsentierten einen weiteren Trailer von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“. Diesmal ist das verheerende Arsenal an außerirdischen Waffen zu sehen. Dazu gehören der exotische Blaster wie Burrow Beast, Dislocator und natürlich die Analprobe.

Die Veröffentlichung des Remake „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ erfolgt am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Weitere Informationen über den Koop-Modus, die Vorbestellerboni, Collector’s Edition und die „Dressed to Skill“-Edition findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung