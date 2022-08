F1 22 – Kostenloses Strecken-Update und mehr

Mit einem kostenlosen Strecken-Update bringen Electronic Arts und Codemasters das Autodromo Internacional do Algarve, besser bekannt als Portimao, in das Rennspiel „EA Sports F1 22“. Außerdem erhalten Fans am 12. September 2022 den Shanghai International Circuit in China. Sie können die historische Strecke anhand von F1 22-Filmmaterial, das mit dem zweimaligen Formula 1 Grande Prémio de Portugal-Sieger Lewis Hamilton im diesjährigen W13-Auto aufgenommen wurde, noch einmal erleben.

„Wir wissen, dass unsere Spieler den Nervenkitzel lieben, auf mehr Rennstrecken zu fahren, und es gibt nicht viel Besseres als Portimao“, sagt Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Portimao genießt hohes Ansehen und hat eine stolze Geschichte, und unsere Spieler werden die Herausforderung lieben, mit den für 2022 entworfenen Autos zum ersten Mal auf der ehrwürdigen Strecke zu fahren.“

Portimao kehrte für die Saisons 2020 und 2021 im Rahmen des überarbeiteten F1-Kalenders zurück. Lewis Hamilton und Mercedes dominierten beide Jahre und holten den Sieg, während sein damaliger Teamkollege Valtteri Bottas den zweiten und dritten Platz belegte. Die 4,684 km lange, hügelige Strecke ist berühmt für ihre scharfe Abfahrt, bevor es in einer letzten Rechtskurve mit Vollgas auf die Ziellinie geht

Weitere Informationen über „F1 22“ findet ihr hier bei uns (siehe hier) und auf der Homepage (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung