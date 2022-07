Homicidal All-Stars – Trailer veröffentlicht

Mit „Homicidal All-Stars“ haben Publisher Good Shepherd Entertainment und die Entwickler von Artificer ein rundenbasiertes Taktik-Spiel in der Macher, das euch in eine dystopische Zukunft versetzt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken. Einen Trailer zum Singeplayer-Spiel könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten.

In der Gesellschaft der Zukunft, die durch extreme Einkommensungleichheit, habgierige Konzerne, Gewalt, Krieg und den Klimawandel gezeichnet ist, gibt es eine Reality-Spielshow, die sich „Homicidal All-Stars“ nennt. Hierbei handelt es sich um eine erfolgreiche Sensationsshow, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um das Überleben kämpfen.

Die Spieler der Show durchqueren gefährliche Stadtgebiete, die nicht nur mit tödlichen Fallen gespikt sind, sondern auch mit bewaffneten Killern. So muss man Fallen ausweichen, oder diese entschärfen, Hinterhalte überleben und hilfreichen Sponsoring-Pakete finden, damit man sein Team verbessern kann. Wie die Entwickler weiter mitteilten, besitzt jedes Teammitglied einzigartige Fähigkeiten und einen eigenen Spielstil. Des Weiteren sind die einzelnen Level von Hand gefertigt.

Angekündigt wurde „Homicidal All-Stars“ bislang nur für den PC. Die Veröffentlichung erfolgt über Valves Distributionsplattform Steam und DRM-frei über GOG.com.

Quelle: Pressemitteilung