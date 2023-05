Forgive Me Father 2 – Sequel zum Retro-Shooter angekündigt

Entwickler Byte Barrel veröffentlichte im vergangenen Jahr mit „Forgive Me Father“ einen Retro-Shooter, dessen Gameplay an die Ego-Shooter, welche die 90er Jahre dominierten, angelehnt ist. Inspiration für das Setting holten sich die Entwickler aus den Romanen des amerikanisches Schriftstellers H. P. Lovecraft.

So erwartet euch auch in „Forgive Me Father 2“ eine bösartige, okkulte und düstere Welt. Die Handlung setzt die Geschichte des Priesters vom ersten Teil fort, während er auf dem Weg zur Erlösung in seine dunkelsten Alpträume hinabsteigt. Wie Byte Barrel weiter mitteilte, erwartet euch im Sequel ein neues Waffenarsenal, neue Gegner sowie ein überarbeitetes und erweitertes Wahnsinnssystem. Der comicartige Look des Vorgängers wird auch in „Forgive Me Father 2“ den Einzug erhalten. Des Weiteren sprechen die Entwickler von verbesserten Sprites und Charakter-Modellen.

Ein kleiner Teaser-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt, wurde ebenfalls veröffentlicht. Wann „Forgive Me Father 2“ erscheint, das ist noch nicht bekannt. Das Spiel befindet sich bislang nur für den PC in der Entwicklung. Die Veröffentlichung soll über die Distributionsplattformen Steam und Epic Games Store erfolgen.

Quelle: Pressemitteilung